El menor de origen marroquí diagnosticado con la enfermedad permanece aislado en uno de los centros de acogida habilitados para dar respuesta a la contingencia migratoria

Última hora de la situación en Ceuta: tensión en el traslado de los inmigrantes desde las playas al puerto de la ciudad

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Un menor de 13 años de origen marroquí, quien accedió a la ciudad de Ceuta durante la entrada masiva de los días 30 y 31 de julio, ha sido diagnosticado con la enfermedad de la viruela del mono, tal y como ha confirmado la Ciudad Autónoma.

Según han confirmado a EFE fuentes del Gobierno autonómico, encargado de la tutela de estos niños, el menor se encuentra aislado en uno de los centros de acogida que han tenido que ser habilitados para dar respuesta a la contingencia migratoria. El diagnóstico se ha confirmado durante la tarde del jueves, han añadido a EFE las fuentes.

La noticia llega después de que la ministra de Sanidad, Mónica García, visitara Ceuta este jueves para abordar la situación sanitaria del lugar. Durante su comparecencia, la ministra ha elevado a 11 los casos de varicela, y a ocho los de tuberculosis, de los cuales dos permanecen ingresados.

También ha informado de que ya son más de 3.000 los migrante vacunados y que se ha realizado el registro sanitario "de todos los niños".

La enfermedad de la viruela del mono

La viruela del mono (o mpox) es una enfermedad infecciosa y zoonótica causada por un virus que se transmite principalmente por contacto físico estrecho con personas o animales afectados, así como por contacto con fluidos corporales o lesiones cutáneas.

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Los síntomas principales son la inflamación de los ganglios linfáticos (característico frente a otros tipos de viruela), dolor de cabeza, muscular y fatiga, así como sarpullido o erupción cutánea que evoluciona a manchas, ampollas con pus y costras, durando entre dos y cuatro semanas.

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Este caso obliga a seguir manteniendo el foco en la sanidad de la Ciudad Autónoma, un contagio que se incorpora al registro epidemiológico que las autoridades sanitarias mantienen entre niños y adultos en Ceuta.