La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica afirma que sí existe un repunte real de transmisión

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Una nueva ola de coronavirus se ha registrado en España. Según los datos del Sistema de Vigilancia de Infección Respiratoria Aguda (SiVIRA) del Instituto de Salud Carlos III, la tasa global de casos en la semana del 28 al 4 de octubre se sitúa en 493,8 casos por 100.000 habitantes, un 3,3% más que la semana anterior (478,2), según '20 Minutos'.

Tal y como indica 'Redacción Médica', el nivel de intensidad de pandemia es aún "bajo". Aunque ya son varias semanas en las que se encadenan aumentos en la incidencia. Ahora, la variante XFG ya es dominante en España y en gran parte de Europa. Pero no hay pruebas de que esta variante sea más peligrosa que el resto.

No está influyendo en los ingresos hospitalarios

La Sociedad Española de Enfermedades Infecciosas y Microbiología Clínica (Seimc) afirma que "sí existe un repunte real de transmisión, no simplemente una fluctuación estadística". En la semana 39, la tasa de infecciones respiratorias había crecido un 28,2% de golpe, y la incidencia específica de covid rozaba los 120 casos por 100.000 habitantes.

Otra buena noticia es que esta variante no está influyendo en los ingresos hospitalarios: "Una variante con mayor capacidad de transmisión puede además generar un número importante de hospitalizaciones simplemente porque infecta a más personas, aunque el riesgo de gravedad por infección no haya aumentado".

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XFG es un linaje recombinante del SARS-CoV-2, perteneciente a la familia Ómicron/JN.1, que surgió por la recombinación de dos sublinajes de Ómicron. La OMS la clasificó en junio de 2025 como "variante bajo monitorización". Mostró una ventaja de crecimiento frente a otros linajes pero no es una variante de preocupación.

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La XFG "presenta varias mutaciones en la proteína Spike, algunas de ellas en regiones relacionadas con la interacción con anticuerpos". De momento, los estudios "indican que su capacidad de escape inmunitario es solo discretamente diferente de la de otros descendientes de JN.1".

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No hay evidencia de que XFG produzca un covid-19 más grave

"El Centro Europeo para la Prevención y el Control de las Enfermedades (ECDC) estimaba que XFG representaba alrededor del 54% de las secuencias notificadas en los países europeos con datos suficientes durante las semanas 34 y 35 de 2026".

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"XFG y sus descendientes tienen un papel importante porque constituyen una parte mayoritaria de los virus que están circulando, pero demostrar que el actual incremento de casos se debe exclusivamente a esta variante es mucho más difícil". Pero la Seimc dice que "no hay evidencia de que XFG produzca un covid-19 más grave que las restantes variantes de Ómicron que circulan actualmente".

Tampoco tiene síntomas propios. "No existe actualmente un cuadro clínico específico de XFG que permita diferenciarla de otras variantes", dicen a 'Redacción Médica' fuentes de esta sociedad científica.

Síntomas y causas del aumento de esta variante en España

Esta variante tiene los síntomas habituales de las variantes recientes: dolor de garganta, rinorrea o congestión nasal, tos, fiebre o escalofríos, dolor de cabeza, dolores musculares y cansancio; la pérdida de olfato o gusto es mucho menos frecuente que en las primeras fases de la pandemia.

Los cinco factores que han hecho que el Covid no hayan dejado de aumentar en las últimas semanas: