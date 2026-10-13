Doce personas intoxicadas y una persona hospitalizada tras comer en un restaurante de Murcia

Las autoridades sanitarias continúan investigando los hechos en torno a la intoxicación

De la boda a urgencias: 40 invitados sufren una intoxicación alimentaria durante un banquete en Benalmádena, Málaga

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El Ayuntamiento de Murcia ha confirmado que trece personas han sufrido una intoxicación alimentaria tras ingerir alimentos en un restaurante de Murcia. De los afectados, doce se recuperan en sus hogares mientras que una persona está hospitalizada.

La alerta saltó cuando los servicios municipales tuvieron conocimiento de los casos y se percataron de que eran “compatibles con una posible intoxicación alimentaria”. En ese momento fue cuando se activaron los protocolos previstos para estas situaciones.

“El Ayuntamiento ha realizado las actuaciones que corresponden en el ámbito de sus competencias, incluyendo la inspección del establecimiento, la adopción de medidas preventivas y la toma de muestras para su análisis” han señalado fuentes municipales. Por el momento la investigación continúa abierta a la espera de que los técnicos expertos puedan determinar las causas del incidente. Mientras, el restaurante se mantiene cerrado desde el viernes de forma preventiva.

Por otra parte, la Consejería de Salud de Murcia continúa en contacto con las autoridades municipales que son quienes se encargan de las inspecciones en el local.