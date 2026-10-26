Un nuevo fármaco en fase experimental logra reducir la recurrencia y mortalidad del cáncer de endometrio

El riesgo de que el tumor aumente de tamaño fue un 41% menor en el grupo que recibió el mediamento

Los pacientes y expertos en cáncer de páncreas reclaman agilizar el acceso a un tratamiento que podría duplicarles la esperanza de vida

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Un fármaco de nueva generación en fase experimental, ha logrado prevenir de "forma significativa" la recurrencia y la mortalidad de los pacientes con cáncer de endometrio. Hasta el momento las opciones terapéuticas para las personas con cáncer de endometrio cuya enfermedad progresa tras recibir quimioterapia basada en platino e inmunoterapia son escasas, pero este medicamento podría ofrecer un nuevo tratamiento más eficaz.

Se trata de un medicamento que se adhiere a una proteína presente en la superficie de las células tumorales y administra una dosis específica de un compuesto químico que provoca la muerte de dichas células cancerosas.

El medicamento, que se encuentra ya en la fase tres de un ensayo clínico, se ha denominado sacituzumab tirumotecán (sac-TMT) y se ha presentado en el congreso de la Sociedad Europea de Oncología Médica (ESMO) que se celebra en Madrid. Los detalles del ensayo clínico también se han publicado en la revista The Lancet y según los investigadores han participado 242 centros hospitalarios de 31 países y regiones.

Los cánceres que afectan al revestimiento interno del útero (endometrio) son los más frecuentes en el aparato reproductor femenino, recuerda un comunicado del NYU Langone Health de Nueva York. Además de frecuentes, son enfermedades cada vez más letales y con pocas opciones terapéuticas eficaces, especialmente cuando se diagnostican en una etapa avanzada, han señalado los investigadores.

Dirigido por expertos del NYU Langone Health y su Centro Oncológico Perlmutter, el estudio comparó el tratamiento con sac-TMT frente a la quimioterapia convencional en mujeres que ya habían recibido quimioterapia e inmunoterapia para tratar un cáncer de endometrio avanzado o recurrente. Además, todas las participantes en el estudio ya habían sido tratadas con pembrolizumab (Keytruda), un fármaco inhibidor de PD-1 consolidado que hace que las células cancerosas sean más visibles para el ataque del sistema inmunitario.

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Menor riesgo de que el cáncer se extienda

Los resultados mostraron que en el grupo de 386 mujeres que recibieron sac-TMT tras la inmunoterapia, el riesgo de que el tumor aumente de tamaño o se extienda a otras partes del cuerpo fue un 41% menor que en el grupo de 390 pacientes tratadas únicamente con quimioterapia tras la inmunoterapia.

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Por otra parte, el riesgo global de muerte en el grupo tratado con sac-TMT también fue un 32 % menor que en el tratado con quimioterapia estándar. Además, la proporción de mujeres que mostraron respuesta positiva al tratamiento fue más del doble en el grupo que recibió sac-TMT, en comparación con el grupo tratado con quimioterapia convencional.

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Los efectos secundarios más frecuentes en el grupo al que se administró sac-TMT fueron recuentos sanguíneos bajos como anemia y neutropenia, inflamación en la boca como mucositis oral o estomatitis, y sequedad o picor en los ojos; todos ellos fueron manejables, informa el comunicado.

"Estos resultados positivos del primer ensayo de fase III en el que se ha utilizado sacituzumab tirumotecán tras la inmunoterapia consolidan este fármaco como nuevo tratamiento de referencia en el cáncer de endometrio recurrente", según la investigadora principal del estudio y oncóloga ginecológica Bhavana Pothuri.

El fármaco sac-TMT está diseñado para unirse al antígeno 2 de la superficie de las células trofoblásticas (Trop-2), una proteína que se encuentra en abundancia en la superficie de las células del cáncer de endometrio.

Pothuri señala que "el éxito" del ensayo ofrece la esperanza de que el sac-TMT también pueda servir como tratamiento para otros tipos de cáncer en los que se sobreexpresa el Trop-2, como en los tumores de pulmón, mama, ovario e intestino.

El ensayo, en el que también participaron investigadores españoles, se denomina TroFuse-005/ENGOT-en23/GOG-3095.