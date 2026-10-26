El shamonda se ha localizado en explotaciones ganaderas de seis provincias, Córdoba, Toledo, Ávila, Madrid, Cantabria y Girona

El Gobierno dice que España está en "alerta" por el virus shamonda tras la muerte de un hombre en Francia pero pide "calma"

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El virus shamonda solo se había detectado en animales, pero algo ha cambiado y todavía no se sabe qué. El primer caso en un humano en Francia enfrenta a los científicos a un hecho lleno de interrogantes que tendrán que investigar. Todo lo que sabíamos sobre este virus ha cambiado. Se identificó en África en los años 60 y este año se ha detectado por primera vez en Europa y se ha extendido rápidamente por varios países, entre ellos España.

El Shamonda se ha localizado en explotaciones ganaderas de seis provincias, Córdoba, Toledo, Ávila, Madrid, Cantabria y Girona. El virus genera una sintomatología clínica en especies ganaderas, sobre todo en ganado vacuno, aunque también pueden infectarse los equinos.

Los animales infectados presentan "cuadros de fiebre, diarrea y podría dar también problemas de abortos", ha explicado el investigador del CSIC José Francisco Ruiz Fons. Detrás de su expansión están unos diminutos insectos, los jejenes, más pequeños que los mosquitos comunes.

"Ahora mismo no existe ninguna vacuna contra este virus"

Su presencia en buena parte de la península, junto con los movimientos de ganado y el cambio climático podría favorecer su propagación, aunque las autoridades sanitarias llaman a la calma por la escasa probabilidad de infecciones en humanos. El experto, sin embargo, admite que "ahora mismo no existe ninguna vacuna contra este virus ni para animales ni humanos". Por el momento "todas las estrategias que tenemos son preventivas", asegura Fons.

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Pero el primer caso humano abre una nueva incógnita sobre su capacidad de transmisión de animales a personas, pero el científico del CSIC ha advertido de que todavía "es muy pronto para considerar una zoonosis y de hecho todos los virus similares que circulan, ninguno de ellos ha tenido una capacidad potencial de causar problemas o de transmitirse a humanos.

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Los investigadores galos, por su parte, siguen tratando de aclarar cómo se produjo la infección del paciente francés, un hombre de poco más de 60 años con múltiples patologías previas. Todavía no se ha establecido de forma definitiva si el virus causó o contribuyó a su muerte. Exige valorar también la enfermedad grave que ya padecía. Y las investigaciones continúan para determinar si estamos ante un caso aislado o si podrían existir otras infecciones.