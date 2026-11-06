Candela Hornero Agencia EFE Madrid, 06 NOV 2026 - 11:00h.

Es el primer tratamiento con GLP-1 oral disponible en las farmacias españolas

Los fármacos como Ozempic podrían ralentizar el envejecimiento y prolongar la esperanza de vida, según un estudio

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'Wegovy' en forma de pastilla es el primer tratamiento con GLP-1 oral recomendado por la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) para la pérdida de peso y su mantenimiento a largo plazo, que llega a España.

Ya se dispensa en las farmacias españolas bajo receta médica en cajas de 30 comprimidos, donde hasta ahora solo estaba disponible en plumas inyectables. Este medicamento desarrollado por la compañía Novo Nordisk es el primero en este formato de la 'familia Ozempic'.

La caja de 30 pastillas de 25 mg, que corresponde a la dosis más alta del fármaco, la de mantenimiento, cuesta 236€. Además, hay además otras tres presentaciones: de 1,5 mg por 179,89€, de 4 mg también por 179,89€ y de 9 mg por 200,19€.

Al igual que las plumas inyectables deberán ser sufragados en su totalidad por los pacientes al no estar cubiertos por el Sistema Nacional de Salud.

¿Tienen el mismo efecto las pastillas que las plumas inyectables?

La semaglutida oral de 25 mg ha demostrado una pérdida media de peso de aproximadamente el 17% en el ensayo OASIS 4, similar a la del mismo fármaco en su versión inyectable de 2,4 mg. Además, una de cada tres personas (34,4%) experimentó una pérdida de peso del 20% o superior.

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Este tratamiento, que deberá ser prescrito por un profesional sanitario mediante receta médica, está indicado como complemento a una dieta baja en calorías y un aumento de la actividad física en adultos con obesidad (con Índice de Masa Corporal IMC igual o superior a 30) o sobrepeso (IMC de entre 27 y 30 kg/m²) en presencia de al menos una comorbilidad relacionada con el peso sin diabetes tipo 2, durante 64 semanas.

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Una vez al día y sin refrigeración

A diferencia de las plumas, esta nueva opción se administra una vez al día, tras un ayuno recomendado de al menos 8 horas, habitualmente al despertar. No requiere refrigeración ni cadena de frío (como sí ocurre con las plumas).

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En el Wegovy oral, la semaglutida, que ha sido coformulada con un potenciador de la absorción, el salcaprozato de sodio (SNAC), que facilita su absorción gástrica tras la administración oral, actúa de forma similar a la hormona péptido similar al glucagón tipo 1 (GLP-1) de origen humano, contribuyendo a la regulación del apetito, al aumento de la sensación de saciedad y a la reducción de la ingesta de alimentos, lo que favorece la pérdida de peso.

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Además, incorpora en su ficha técnica la reducción del riesgo de eventos cardiovasculares adversos graves (MACE), tras el dictamen favorable del estudio 'SELECT'.

"La obesidad es una enfermedad heterogénea: no hay dos personas que vivan con ella de la misma manera. Por eso, disponer de nuevas opciones terapéuticas nos permite avanzar hacia un abordaje cada vez más individualizado, adaptado al perfil y a las necesidades de cada persona", ha destacado en una nota de prensa Albert Goday, catedrático de Endocrinología en Universitat Pompeu Fabra y jefe de Sección Emérito del Servicio de Endocrinología y Nutrición del Hospital del Mar (Barcelona).

Mientras, la doctora Ana Cebrián ha apelado a no esperar a que aparezcan complicaciones para actuar frente a la obesidad: "Atención Primaria desempeña un papel clave en su detección y abordaje temprano, acompañando a cada persona con un plan individualizado y un seguimiento a largo plazo", ha concluido.