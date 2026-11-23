En personas con posibles problemas psicopatológicos con predisposición a la disociación los videojuegos pueden generar adicción

Hoy no voy a trabajar: me quedo en casa jugando a GTA VI

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Estar horas y horas delante de una pantalla siendo un personaje ficticio de un videojuego, que poco tiene que ver la realidad el día a día es un panorama en los hogares donde hay videoconsola, sobre todo después del lanzamiento, tras más de una década de espera, del ‘GTA VI’. La Policía Nacional ya ha advertido que si conduces como en el videojuego "puedes acabar detenido por conducción temeraria". Hemos consultado con un psicólogo acerca de cómo puede afectar esta situación a la salud mental.

La Policía Nacional ya ha lanzado en redes advertencias para dejar claro que "la vida real no es un juego" y que los adelantamientos imposibles, las velocidades excesivas y las maniobras peligrosas pueden parecer divertidas pero que, si en la vida real "conduces así y pones en peligro la vida de otras personas, puedes acabar detenido por conducción temeraria".

En el ‘GTA VI’ los jugadores pueden disponer de coches, armas, avionetas, kayak para ir completando misiones. El lanzamiento del videojuego ha causado gran expectación, hay gente que se ha pedido días libres en el trabajo para poder jugar. A otros no les ha hecho falta porque, directamente, su empresa se lo ha concedido. Es el caso de la fábrica rusa Benza.

Ocio vs problema

El hecho de cogerse vacaciones para poder jugar a un videojuego no significa que pueda responder a una adicción o vaya a deteriorar la salud mental, según afirma a EFE Salud José Antonio Molina, psicólogo experto en adicciones y profesor en la Facultad de Educación de la Universidad Complutense de Madrid.

«Dentro de las actividades de ocio, por ejemplo, me puedo coger un día para ir a comer a un restaurante específico, porque para mí el tema culinario es una afición importante, pues alguien lo puede hacer como una parte de su afición», señala Molina. No obstante, el experto advierte de que si además de eso hay otro tipo de conductas y factores, puede ser "llamativo".

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"Alguien que se coja uno o varios días y que no sea capaz de esperar al fin de semana para ello denota bastantes cuestiones, cuanto menos llamativas, pero no es determinante. Tenemos unos criterios diagnósticos, se tienen que cumplir muchas más cosas para poder hablar de alguien que tenga, en este caso, una dependencia de videojuegos". Para la gran mayoría de las personas jugar durante unas horas a un videojuego, asumiendo el rol de un personaje y luego volver a la vida normal, no afectará a su salud mental.

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Los factores que entran en juego

Hay factores que entran en juego y que sí suponen un riesgo añadido. En primer lugar, la edad. No es lo mismo jugar con 25 o 30 años, que con 12. Y si encima, el juego roba horas al sueño y al descanso, la cosa se complica más, porque los mecanismos cerebrales se alteran. También hay que tener en cuenta, si las horas que se pasa jugando esa persona alteran la rutina y deja de hacer otras cosas.

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"La gran mayoría de la gente que juegue a este u otro videojuego, aunque tenga un rol diferente no pasa nada, pero en personas con posibles problemas psicopatológicos con predisposición a la disociación o cuestiones de este tipo, sí le puede afectar", según explica el psicólogo.

Es como quien juega a un juego de rol: "Hay una serie de características personales o de factores que pueden hacer que la persona lleve a cabo una conducta violenta, pero son los casos mínimos".

La sombra de la adicción

Molina ve en sus consulta a personas con adicciones con y sin sustancia, como a los videojuegos. Insiste en que hay personas que son más susceptibles a generar una adicción, como aquellas que no controlan sus impulsos, que tienen déficit en habilidades sociales, baja tolerancia a la frustración o menos posibilidades de autocontrol, entre otras características.

«Sabemos que generar una adicción es una cuestión multifactorial. Hay cuestiones a nivel personal, de uno mismo, y otras que pueden ser sociales, familiares, etcétera», destaca. Subraya que cuanto más joven, más posibilidades hay de caer en una adicción a videojuegos o a sustancias.

«Según nos vamos desarrollando, tenemos mayor capacidad de autocontrol. Es verdad que hay gente que no la tiene tanto, entonces tiene más predisposición a sufrir un cuadro adictivo», abunda.

El perfil de la persona adicta a videojuegos

El perfil de personas adictas a los videojuegos que se encuentra en su consulta es variado. Por un lado, adultos cuyo entorno observa un problema, porque empiezan mentir, alteran su patrón de sueño y dejan otras actividades que son relevantes.

Suelen llegar a la consulta "con un bajo reconocimiento de problema". Otro perfil responde al de un menor de edad, cuyo reconocimiento del problema es «prácticamente nulo» y acude obligado por los progenitores.

"Ahí intervenir todavía es mucho más complejo, porque no creen que tengan un problema, es lo que llamamos una negación o una minimización del problema. Lo que se suele hacer es establecer ciertas pautas de control con junto con los padres, tratar de concienciar un poco y ampliar el núcleo de actividades", explica Molina.

Por último, el psicólogo sí aclara que tampoco hay que "satanizar" a los videojuegos, porque son un complemento de la vida, una opción más de ocio entre muchas actividades, siempre adaptados a la edad. En el caso del GTA VI, el experto de la Complutense opina que se debería jugar antes de los 18 años.