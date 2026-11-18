GTA VI, el videojuego más esperado de los últimos años, ya mueve 1.000 millones y amenaza con vaciar las oficinas

GTA VI rompe internet con su nuevo tráiler

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El lanzamiento de 'Grand Theft Auto VI' (GTA VI) va mucho más allá de la llegada de un videojuego a las tiendas. Tras más de 13 años de espera desde la anterior entrega, el nuevo título de Rockstar Games se estrena rodeado de cifras récord. Pero la expectación no responde únicamente al tiempo que llevan esperando sus seguidores.

"Las innovaciones son brutales tanto desde un punto de vista tecnológico como a nivel artístico, sonoro, musical o incluso narrativo", destaca Óscar García, director de la Escuela de Nuevas Tecnologías de la Universidad de Barcelona. Su primer tráiler se convirtió en el vídeo más visto de la historia de YouTube en sus primeras 24 horas y las reservas digitales alcanzarían los 10,3 millones de copias, con unos ingresos estimados de alrededor de 1.000 millones de dólares.

La expectación también se mide fuera de la industria del entretenimiento. En Estados Unidos, economistas y empresas anticipan un aumento del absentismo y una caída de la productividad que podrían tener un coste millonario. Las plataformas de gestión de recursos humanos ya detectan un incremento de las solicitudes de días libres para coincidir con el estreno, mientras los inversores siguen de cerca el comportamiento en Bolsa de Take-Two Interactive, la compañía propietaria de Rockstar Games.

El coste de GTA VI a la economía de Estados Unidos

El lanzamiento de GTA VI podría suponer un coste de alrededor de 1.000 millones de dólares para la economía estadounidense. La cifra está vinculada a la pérdida de productividad que podrían provocar las ausencias de trabajadores y no a una cantidad que las empresas ya hayan dejado de ingresar.

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El economista José García Montalvo, catedrático de Economía de la Universitat Pompeu Fabra, ha advertido de que el estreno podría disparar el absentismo laboral. La posibilidad de que miles de trabajadores falten a sus puestos para disfrutar del videojuego ha puesto sobre la mesa el impacto que un lanzamiento de estas características puede tener sobre la actividad económica.

En Estados Unidos ya se habla de la expresión 'GTA flu', que podría traducirse como 'gripe GTA', para referirse a quienes pedirían el día libre o comunicarían una baja por enfermedad para poder jugar. El impacto sobre las empresas tampoco se limitaría a quienes no acudan a trabajar. También preocupa el posible descenso del rendimiento de quienes pasen la noche jugando y tengan que incorporarse a sus puestos al día siguiente.

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Las solicitudes de días libres se disparan, también en España

Una encuesta realizada por el medio especializado IGN entre más de 39.000 lectores refleja la expectación que rodea al lanzamiento. El 46,5% de los participantes afirmó que se tomaría el día libre para jugar a GTA VI, ya fuera utilizando sus vacaciones o comunicando una baja por enfermedad. Se trata de un sondeo entre lectores del medio, no de una muestra representativa del conjunto de trabajadores.

En Estados Unidos, BambooHR, compañía especializada en software de recursos humanos, ha detectado que las solicitudes de permisos para el 19 de noviembre son casi un 13% superiores a las registradas en jueves equivalentes de 2024 y 2025. El análisis utiliza datos de su plataforma correspondientes a más de 3,4 millones de empleados estadounidenses.

En España, la tendencia también es significativa. La plataforma internacional de recursos humanos Remote ha registrado un incremento del 44% en las solicitudes de días libres para el 19 de noviembre frente al mismo jueves de 2025. España ocupa así el cuarto puesto entre los países analizados con un mayor aumento. A escala mundial, las solicitudes han crecido un 32%, aunque los datos corresponden a los empleados a jornada completa que utilizan la plataforma y no representan al conjunto de trabajadores de cada país.

GTA VI y las acciones de Take-Two

El estreno también pone a prueba las expectativas de los inversores sobre Take-Two Interactive, la compañía propietaria de Rockstar Games. La expectación comercial que rodea al videojuego también se traslada a los mercados, donde los inversores analizan si el éxito que anticipan las reservas y la demanda se reflejará finalmente en los resultados de la compañía.

Sin embargo, un videojuego puede batir récords comerciales y, aun así, provocar caídas en Bolsa si los resultados no superan lo que el mercado ya esperaba. En su análisis, la plataforma de inversión XTB compara el comportamiento de las acciones de Take-Two durante cuatro lanzamientos de la franquicia y calcula que los títulos subieron de media alrededor de un 0,5% durante la jornada del estreno y un 4,3% en la semana posterior.

Los precedentes muestran que la reacción puede variar de una entrega a otra. En el caso de GTA V, las acciones cayeron alrededor de un 2% el día de su lanzamiento antes de recuperar terreno durante la semana siguiente, mientras que GTA IV terminó en negativo la semana posterior al estreno. Para XTB, "el estreno dura unos días, la rentabilidad de esta inversión se decidirá durante años". La clave estará, por tanto, en la capacidad de GTA VI para mantener el negocio y los ingresos a largo plazo, más allá del impacto inicial.