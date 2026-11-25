El programa se ha ensayado con éxito con llamadas radiofónicas que terminaron en suicidio

La lucha de Javier, padre de Sara Jiménez, para que otras jóvenes no se quiten la vida como lo hizo su hija: "Hablar de suicidio salva"

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Como en todas las enfermedades, incluida la salud mental, la prevención es fundamental. Una de las herramientas que está ayudando a anticipar situaciones como el suicidio es la inteligencia artificial. Utilizando el análisis por voz, el modelo de inteligencia artificial permite analizar tanto el mensaje, como el cómo se dice. Por el momento los resultados del proyecto son muy positivos y se espera que en los próximos se pueda utilizar en todos los centros de salud.

Con ayuda de un micrófono y un modelo de inteligencia artificial entrenado previamente, investigadores del Hospital Virgen del Rocío de Sevilla buscan anticiparse al suicidio. Registran señales en la voz del paciente, no solo por lo que dicen sino por cómo lo dicen.

Manuel Canal, psicólogo clínico del Hospital Virgen del Rocío explica que "tenemos una especie de algoritmo que interacciona tanto en la forma en la que se dice como en lo que se dice y establece un riesgo de suicidio en la persona". El proyecto, aún en fase experimental, se ha ensayado con éxito con llamadas radiofónicas de las cuales dos terminaron en suicidio. "La IA identificó con alto riesgo las dos llamadas con las que sabemos que hubo una muerte de forma voluntaria al día siguiente", explica Manuel Canal sobre los avances de la iniciativa.

Prevenir el suicidio con la voz

"Hay gente que pide ayuda continuamente porque su forma de ser es pedir ayuda, hay gente que no pide ayuda y, después, hay gente que pide ayuda de maneras muy raras", señala Miguel Ruiz, psiquiatra y coordinador de la Unidad de Salud Mental del Hospital Virgen del Rocío. Precisamente para ese grupo de personas es para quienes se orienta el proyecto, para quienes no tienen un riesgo aparentemente tan alto, pero sí muy preocupante, como es el caso de jóvenes y adolescentes.

El objetivo a medio plazo es que se pueda aplicar más allá del departamento de salud mental indica Manuel Canal: "Atención primaria, unidades o servicios de apoyo psicológico en línea". Las pruebas hospitalarias con testimonios de pacientes para entrenar la inteligencia artificial podrían comenzar a finales de año, contribuyendo así de manera positiva a las posibilidades ya existentes de prevención de suicidio.