Silvia, hermana de Jennifer Hermoso, se pronuncia sobre la denuncia por agresión sexual de la futbolista a Rubiales

Una denuncia por un presunto delito de agresión sexual sobre la que Jennifer no se ha pronunciado públicamente y sobre la que le hemos preguntado a su familia que, discretos y molestos por la expectación mediática que se ha creado en torno a la futbolista, prefieren mantenerse al margen y no hacer declaraciones.

"No voy a hablar de ese tema en absoluto" ha asegurado su hermana Silvia Hermoso, dejando claro que, aunque todos están apoyando incondicionalmente a la jugadora, no van a hablar nada sobre las medidas legales que ha tomado contra Rubiales: "Estamos con mi hermana , que es campeona del mundo pero es mi hermana y efectivamente está dando la cara por muchas deportistas".

Aunque insiste en que no puede hablar sobre la denuncia, Silvia afirma que Jenni "está bien", aunque no desvela si el expresidente de la RFEF se ha puesto en contacto con ella tras su paso al frente denunciándolo en la Fiscalía por agresión sexual: "No tengo ni la menor idea, es que temas de fútbol con mi hermana no hablo, solo te puedo decir que es la campeona del mundo, de mi vida y de mi corazón".