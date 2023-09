La agresión sexual a Isa Balado , reportera del programa de Cuatro 'En boca de todos' mientras hacía un directo en una calle de Madrid no es, por desgracia, un hecho nuevo. Muchas son las periodistas que han sido víctimas de este tipo de trato vejatorio por hombres que van más allá al derecho de poder hacer su trabajo sin riesgo ya que suponen una verdadera amenaza para su integridad .

En su relato de lo ocurrido, Laila Jiménez contó que minutos antes de la conexión en directo nuestra compañera Laila Jiménez y su cámara se colocan en una zona donde no había manifestantes. Pero, de inmediato, se ve rodeada por un numeroso grupo de gente que le grita. Cada vez hay más gente y nuestro equipo se ve acosado. Justo frente a ella, un joven le lanza líquido de una botella. Y casi inmediatamente se acercan aún más empujando al cámara para insultarle.

Tras los dos ataques, el acoso continúa. La joven que le acaba de lanzar el líquido a Laila vuelve contra ella mientras suenan gritos de "Puta España". Otro manifestante no deja de gritar: "Fora de Catalunya".

Fue el propio presentador del informativo, José Ribagorda quien no dudó en condenar firmemente el ataque que sufrió su compañera.

Ella mismo lo explicó en sus redes sociales, "quería aparcar un poco este tema, pero he decidido publicar el vídeo para que esos que dicen que exageramos y que esto son sólo bromas me expliquen dónde está aquí el chiste, por favor. Es que yo no le veo la gracia y sigue sin parecerme normal. Un saludo."