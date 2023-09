Los jugadores de la cantera del Real Madrid detenidos este jueves por difundir un vídeo sexual están siendo investigados por un delito de revelación de secretos y contra la intimidad agravados , que conlleva penas de hasta cinco de prisión, y se les podría imponer la pena en su mitad superior al ser la víctima menor de edad. Los expertos consideran que al tratarse de una menor también podrían incurrir en un delito de pornografía infantil. El perdón de la víctima eximiría del primero de ellos, pero no del segundo.

El Juzgado número 3 de San Bartolomé de Tirajana (Gran Canaria) ordenó a la Guardia Civil que pusiera a disposición judicial a varias personas, mayores de edad, y pertenecientes a categorías inferiores del Real Madrid a los que se les han intervenido los dispositivos móviles para su volcado. Fuentes de la investigación han informado a EFE de que las detenciones fueron practicadas por un posible delito de revelación de secretos de índole sexual y no por agresión , ya que las relaciones fueron consentidas, no así la difusión de las grabaciones.

El Real Madrid también ha emitido un comunicado en el que asegura que " adoptará las medidas oportunas" cuando "tenga conocimiento detallado" de lo sucedido después de que un jugador del Castilla y tres jugadores del Real Madrid C hayan prestado declaración ante la Guardia Civil por, supuestamente, difundir por WhatsApp un vídeo de contenido sexual de una menor de 16 años de edad, según confirmaron a EFE fuentes de la investigación. "El Real Madrid comunica que ha tenido conocimiento de que un jugador del Castilla y tres jugadores del Real Madrid C han prestado declaración ante la Guardia Civil en relación con una denuncia por la supuesta difusión de un vídeo privado por WhatsApp", informó el club. "Cuando el club tenga conocimiento detallado de los hechos, adoptará las medidas oportunas", añade en el comunicado.

El apartado 7º del artículo 197 se encarga de regular un caso particular dentro de la revelación de secretos. Concretamente, castiga con pena de prisión de tres meses a un año o multa de seis a doce meses a quien difunda sin autorización de la persona afectada grabaciones o imágenes de índole privada que fueron obtenidas con consentimiento. No es el caso porque la denuncia habla de no consentimiento.