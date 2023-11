Y es que existen numerosos objetos y sustancias que, aunque podrían parecer inofensivos, nunca deberían desecharse a través del váter de manera normal, permitiéndoles avanzar hasta encontrarse en el trayecto hacia el sistema de alcantarillado. Si siempre te has preguntado sobre los objetos y materiales que deben mantenerse lejos del desagüe has llegado al lugar correcto. Prepárate para explorar las razones detrás de estas prohibiciones y el impacto que pueden tener en tanto en las infraestructuras, como en el medio ambiente.

Aunque están diseñados para su uso en el baño, productos como las toallitas húmedas, tampones y compresas no deben ser desechados en el váter. A diferencia del papel higiénico, estos productos no se desintegran fácilmente, y su naturaleza no biodegradable puede provocar obstrucciones graves en las tuberías y sistemas de saneamiento.