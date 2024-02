Se celebra la 'mascletá' en Madrid: más de 300 kilos de pólvora y cientos de detractores defendiendo a los animales

"Su única respuesta es insultarme y echarle la culpa a Más Madrid. Yo no tengo la culpa de que el Gobierno no haga sus deberes y de que haya tenido una pésima idea como es quemar 300 kilos de pólvora en un entorno medioambientalmente protegido", contestó Maestre.

Por su parte, la portavoz de PSOE, Reyes Maroto, aseguró que no asistiría al evento porque es "partidista". "La mayoría absoluta que conseguiste en las pasadas elecciones no te da impunidad para hacer lo que quieras", le lanzó Maroto en una carta enviada al primer edil. "No vamos a participar de la fiesta que has organizado para celebrar que la candidata del PP en las elecciones del 28 de mayo, María José Catalá, es la alcaldesa de Valencia, una fiesta que vas a pagar con dinero de todos los madrileños", le afeó.