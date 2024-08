Los amigos de Carlos Ferrando lloran la muerte del popular periodista: "Algo se me va contigo"

"Querido amigo, no podía imaginar que tres días después de esta foto no te volvería a ver, tantos años, recuerdos viajes, risas, lágrimas, confidencias, fiestas, conversaciones frívolas y profundas, confesiones, ternura, complicidad", subraya Grepi.

También ha llorado su muerte el presentador de televisión César Heinrich: "Me tengo que despedir de ti y aún no lo he colocado. Creo que en cualquier momento me vas a llamar para contarme lo que has visto en la tele", asegura en su cuenta de Instagram.