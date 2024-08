Libertad para tres turistas alemanes tras dar una brutal paliza a un taxista de 71 años en Mallorca

Y todo por un malentendido que casi le cuesta la vida a José María. Su hijo Óscar, indignado, aún no se explica cómo han pedido quedar en libertad. "Renunciaron a su derecho a declarar y quedaron en libertad sin fianza ni otras condiciones. Nuestro abogado me explicó que no había riesgo de fuga porque eran policías", dice el hijo. El miércoles viajaron de vuelta a Alemania. "Antes de eso, seguían tumbados en la piscina como si no hubiera pasado nada", señalaba el hijo al Diario de Mallorca.