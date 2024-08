El asesino de Manuela Chavero se delató con un balbuceo sospechoso en una conversación con su madre

En dicha interlocución, con todos los medios con el foco puesto ya en la investigación de la desaparición de Manuela Chavero en Monesterio, Badajoz, –donde fue vista por última vez la noche del 5 de julio de 2016–, la madre del condenado por su asesinato le dice a su hijo: "Si lo has hecho tú, no la vas a enterrar en tu campo. No vas a ser tan tonto". A ello, el propio Eugenio Delgado contestaba: "Ehhh (balbucea) seguramente no (balbucea)".