El ministro Torres, tras su vinculación en el informe de la UCO sobre 'caso Koldo': "No voy a dimitir, estoy más fuerte que cuando empecé"

Torres también ha asegurado que "no" le consta que haberse reunido "con el señor Aldama", añadiendo que cree que "no" lo ha visto en su vida. En relación con ello manifestó que cuando él dice que "no hablaba con nadie para contratar", exponía "lo correcto". "Para contratar yo no contrataba ni ordenaba que se contratara, ni que se descontratara absolutamente a nadie. Lo que hice siempre fue defender el interés general", apostilló.