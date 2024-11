Pánico a bordo de un crucero en Canarias: se escoró 45º por culpa de los fuertes vientos

Los 5.000 pasajeros del crucero 'Explorer of the Seas', de Royal Caribbean han vivido momentos de verdadero pánico después de que el buque se escorara 45º a causa de los vientos huracanados. Los camareros en las imágenes colgadas en internet, se les ve tratando de mantener botellas, bandejas y copas en su sitio, mientras los carritos y las meses se desplazaban sin control. Los turistas, que viajaban a Miami, tuvieron que hacer equilibrios para no caer por los suelos.