Malén vestía zapatillas rosas (unas Vans, que dieron nombre al operativo de su búsqueda, Operación Vans, que sigue en curso) y unos pantalones rajados. Además, llevaba consigo su patinete, de color verde flúor, el cual utilizó para iniciar el trayecto hacia casa de su novio en Son Ferrer tras bajarse del autobús (estaba a 40 minutos a pie del domicilio). Pero aquí cambió todo. Al menos tres cámaras de vigilancia tendrían que haber grabado a la adolescente a su paso; en la primera de ellas aparecía con normalidad, en la segunda se registró una imagen borrosa y en la tercera ya no apareció. La adolescente desapareció justo tras pasar por delante del vivero de Sa Porrassa, en una carretera con mucho tránsito y viviendas. Su rastro se esfumó en apenas minutos. La principal hipótesis que se ha barajado es la de un secuestro improvisado. No obstante, este extremo no se ha podido confirmar, ya que no se ha encontrado el cuerpo, a pesar de que se hicieron búsquedas en los últimos años, no hay personas condenadas y no se ha celebrado un juicio.