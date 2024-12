José Luis Ábalos, apartado del PSOE pero aún no expulsado del partido, defiende su inocencia y, de momento no enciende el ventilador, lo mismo que su escudero y hombre de confianza, Koldo García. No así el conseguidor de la trama, Víctor de Aldama, que ya empieza a tirar de la manta y amenaza con más. El caso, lejos de terminar, seguirá dando mucho que hablar en 2025.