Gracias a la cámara oculta que lleva consigo nuestra compañera, podemos escuchar a este santero y las indicaciones que le da a Silvia para el tratamiento que ha pensado para ella. Normalmente, en estas primeras conversaciones, no te suelen pedir mucho (te ofrecen rituales de poco dinero y no te ofrecen sacrificios), pero no ha sido el caso.