Tatiana de la Paz, periodista y creadora de contenido en redes, conocida como @viajarsolatedaalas, dio el paso para lanzase a la aventura porque "no tenía quien me siguiera el ritmo y dije, ¿por qué me voy a quedar con las ganas?". Como ella, miles de mujeres que no tenían con quien irse de viaje han decidirlo hacerlo solas y vivir una aventura llena de sorpresas.