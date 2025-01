El autor confeso de los asesinatos de su esposa y su hijo de siete años en Sa Pobla, Mallorca, ha admitido que sabía que su mujer estaba embarazada

"Sabía que mi mujer estaba embarazada", ha dicho Ali Khouch en la última sesión del juicio en su contra por estrangular a su mujer de 28 años

El autor confeso de los asesinatos de su esposa y su hijo de siete años en la localidad mallorquina de Sa Pobla, en 2021, ha reconocido el último día del juicio en la Audiencia Provincial de Palma que sabía que la mujer estaba embarazada cuando la mató.

"Sabía que mi mujer estaba embarazada", ha dicho este lunes Ali Khouch, de 39 años y nacionalidad marroquí, ayudado de intérprete, en la última sesión del juicio en su contra por estrangular hasta la muerte a su mujer, de 28 y también de Marruecos, y a su hijo menor de edad el 16 de mayo de 2021.

En el escrito provisional de la defensa, sin embargo, el letrado del acusado había manifestado que el hombre no era conocedor del embarazo de su esposa.

"Pido el perdón y las disculpas de la magistrada y de todo el mundo que está aquí hoy"

Durante seis sesiones de juicio oral ante un jurado popular, que comenzó el pasado 17 de enero, testigos, peritos y familiares han asegurado que el estado de la mujer, encinta de 21 semanas, era evidente a simple vista.

"Pido el perdón y las disculpas de la magistrada y de todo el mundo que está aquí hoy. Por dentro me siento destrozado por todo lo que he hecho", ha añadido en su turno de última palabra Khouch, quien, según la familia de las víctimas, en estos tres años y medio no se ha disculpado por el doble crimen.

Otro argumento que esgrime la defensa es que Khouch se encontraba bajo los efectos de grandes cantidades de alcohol y cocaína en el momento de los hechos.

Fiscal: "Ser drogadicto no es un cheque en blanco para cometer delitos"

"Creo que no hay duda alguna de que el día 16, cuando Ali mata a su mujer y a su hijo, lo hace bajo los efectos del consumo de droga", ha afirmado el abogado defensor, que ha reprochado, no obstante, que no se practicara una analítica de sangre y orina al acusado en el momento de su detención.

El Ministerio Público, por su parte, considera que no hay pruebas suficientes para determinar si dicho extremo es cierto o no: "Ser drogadicto no es un cheque en blanco para cometer delitos", ha apostillado el fiscal.

La defensa alega que Khouch colaboró con las autoridades al entregarse a la Policía Nacional el día después del crimen. En sus conclusiones definitivas, la Fiscalía reconoce esta colaboración como atenuante, aunque sigue pidiendo la misma pena para el acusado: la prisión permanente revisable por el asesinato del hijo -la primera vez que hace esta petición en Baleares-, además de 25 años por el de su mujer embarazada.

No confesó el asesinato del menor

El abogado de la acusación particular, sin embargo, ha argumentado que el procesado simplemente colaboró con la detención, pero no con la investigación, ya que no dio nunca ningún dato sobre cómo había acabado con las vidas de las víctimas, por lo que considera que su actitud no puede considerarse atenuante.

En un mensaje que envió al hermano de la mujer y en su llamada al 112 para entregarse a la Policía la tarde del 17 de mayo de 2021 confesó haberla matado a ella pero no mencionó el asesinato del menor, ha añadido la acusación.

Por su parte, el letrado defensor ha sostenido, contrariamente a lo dicho por varios profesionales que han declarado en calidad de testigos, que el cincel hallado en el domicilio familiar y que contenía restos de ADN de la mujer no se usó para intentar provocar su muerte.

Denuncias previas por violencia de género

"El cincel no fue usado para golpear. La herida en el cráneo es consecuencia de un golpe con la pared de la cocina durante el estrangulamiento", ha defendido, tras admitir que se trató de "una muerte agónica durante minutos", al contrario que la del menor, que fue "rapidísima, en segundos".

Por último, el abogado de Khouch ha adelantado que, cuando el autor confeso cumpla determinada parte de la pena, solicitará su expulsión de España. "No merece residir en nuestro país, tiene que ser expulsado de España", ha dicho.

Khouch tenía dos denuncias previas por violencia de género y una orden de protección de 2018 que ya había cesado. La magistrada entregará este miércoles el cuestionario al jurado popular para que emita su veredicto, tras ser aislado para deliberar.

