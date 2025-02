¿Ocurrirá algo parecido en España? "Lo temo, por eso creo que hay que advertir de que hay que poner los medios para que así no lleguemos a ese extremo ", apunta Rosa Ana Morán. La respuesta judicial es clave en la lucha contra el narcotráfico y la fiscal cree que la organización judicial "no está adaptada" al sistema de delincuencia organizada.

"Creo que la organización judicial no está adaptada para dar una respuesta adecuada al sistema de delincuencia organizada. Cualquier juzgado es competente, y esos juzgados no tienen una especialización en la lucha contra la delincuencia organizada", sentencia.

Esa corrupción es individual, "pero no generalizada", añade la fiscal. "La capacidad económica de estas organizaciones es muy alta y efectivamente puede uno caer en la tentación de hacer una pequeña ayuda y a partir de ahí están completamente enganchados a la organización y no pueden salir", sostiene. Finalmente, la fiscal destaca la importancia de reducir la demanda. "Hay que advertir, sobre todo a los jóvenes, que tomar cannabis, que es la sustancia más consumida, no es inocua y que hace daño". "Cuando uno entra a trabajar aquí sabe que no va a acabar con el delito, es muy difícil y con el tráfico de drogas tampoco", concluye.