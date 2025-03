La vida del hombre que 'murió' dos veces: "Era una paliza tras otra"

Miguel se fue de su casa y, tras diez años sin saber nada de él, tanto su familia como las autoridades le dieron por muerto. Sin embargo, Miguel estaba vivo y su entorno no supo de su paradero hasta la DANA, cuando la guardia civil llamó a su hija para comunicarle que había muerto. Ahora, la mujer de Miguel nos cuenta cómo fue su vida a su lado

"A mí no me extrañaba nada que estuviera desaparecido", comentaba y asegura que no quería saber "nada" de él: "Era paliza una detrás de otra".