500 personas duermen cada noche en Barajas: desde estudiantes, hasta profesionales de la construcción

Arabella ha podido hablar con algunas de estas personas y lo cierto es que tras cada una de ellas se esconden verdaderos dramas humanos . Una de las mujeres que pernocta en el aeropuerto le ha explicado a nuestra compañera que intenta mantener su higiene diaria gracias a toallitas de bebé: " Me paso toallitas húmedas para no oler ".

Otro de estos sin techo le contaba a Arabella que por el día trabaja y por la noche acude al aeropuerto para dormir "porque no puede permitirse pagar un alquiler en Madrid". Pero la historia que más ha llamado la atención de la reportera es la de un joven estudiante de ingeniería que, sin que sus padres lo sepan, duerme en el aeropuerto: "No me grabéis que mis padres no saben que aquí en Madrid estoy durmiendo en estas condiciones".