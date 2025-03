Jacqueline comenzaba diciendo que nunca había denunciado por si ocurría algo así : "Yo nunca había denunciado por miedo a mis padres, a mi hermana o mi hermano, yo sabía que esto iba a pasar, que si no era yo era alguno de ellos, y en principio no fui yo la que puso la denuncia, fueron los Guardias Civiles los que pusieron la denuncia por la manera en la que él actuó"

Agregaba después: "Ellos vinieron a por mi y como yo no estaba se llevaron a mi padre por delante y a mi madre porque no pudieron y a mi hermano y a mi hermana. Yo vi a mi padre y yo salí, y vinieron a por mi, su madre vino a por mi "

Durante 13 años ha vivido malos tratos, no solo de su marido, también de su suegra: "Por todos, estando sola con mi pareja me maltrataba, pero cuando estaba delante de la madre él se ponía más violenta y la madre lo apoyaba. Los dos me insultaban, me decían cosas y si el hijo me maltrataba delante de la madre, no hacía nada, ni la madre ni el padre, ni la hermana, nadie".