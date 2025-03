Dos profesoras han pedido que se prohíba el uso del hiyab en los colegios , considerándolo un símbolo de sumisión y no de diversidad,. Tras esto, ambas están sufriendo una campaña de acoso y están recibiendo amenazas de muerte. Hoy , 'El Programa de Ana Rosa' , han hablado con Elena Ramallo, una de las profesoras.

"Hemos recibido todo tipo de amenazas, insultos racistas, machistas, etc. Después lo que ya nos ha parecido más grave, son amenazas de muerte" Han tenido que escuchar cosas como: "no queréis vivir", "estáis muertas", etc", ha comenzado contándonos..