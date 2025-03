Aitor, un niño de 8 años, falleció a causa de una peritonitis sin que le fuera diagnosticada previamente por los médicos. Los padres lo llevaron a urgencias hasta en cinco ocasiones aquejado de dolores fortísimos, pero los médicos no consideraron que fuesen necesarias las pruebas que descartasen cualquier tipo de enfermedad.

Este lunes, 'Vamos a ver' ha hablado en directo con Marta González, madre de este pequeño, que ha dejado claro que no piensa dejar de luchar hasta que se haga justicia por la muerte de su hijo: "Es inhumano que durante cuatro años y medio, le arrebatan la vida a tu hijo y tienes que superar todos los contratiempos que te ponen porque está luchando contra la sanidad y eso es imposible. No quiero nada, solo que se haga justicia y el honor de mi hijo quede por encima. Que sepan que mi hijo se murió por no hacerle una simple prueba. Que paguen como cualquier delincuente paga una pena cuando comete un delito", ha denunciado.