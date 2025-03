Joaquín Prat, tras la paralización del libro sobre José Bretón: "Esto no es censura, es proteger a una víctima"

El presentador ha añadido: "Por lo tanto, me parece muy bien que se le ponga coto. Para mí esto no es censura, para mí esto es proteger a una víctima".

En una misiva enviada a los medios de comunicación, Ruth Ortiz ha subrayado que "no podemos de ninguna manera ni forma dar voz a los asesinos" para que "puedan faltar al honor, a la intimidad y a la imagen de las víctimas, ni para que puedan revictimizarlas" y añade que, "si no está bien regulado, tendrá que regularse correctamente, y si está regulado y no se cumple, se tiene que cumplir y hacer cumplir".