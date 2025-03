Juicio por la muerte de Aitor: "Quiero que el médico que me arrebató a mi hijo pise la cárcel"

La familia llamó al servicio 112 explicando que Aitor se había levantado mareado y que no podía respirar. La primera intención del médico fue hablar con el chico pese a que la madre insistía en que no se encontraba bien para hacerlo. La primera de cinco llamadas Carmen la realizó a las 11:54 de la mañana. La madre intentaba explicar el incidente al médico, quien le pidió hablar con el joven :

"Pero no puede respirar", dijo ella, a lo que el facultativo respondió: "Señora, si llegamos al hospital ahora, él va tener que decir qué le ocurre, así que pásemelo". En el audio se escucha al joven agonizando mientras intenta decir: "Me ahogo... No puedo respirar". Tras escucharlo, el médico diagnostica: "Pues respira perfectamente" y le pregunta a la madre si había bebido algo o si se encontraba en tratamiento psiquiátrico. Tras una actuación lamentable y negarse a enviar una ambulancia, Aitor fallecía a causa de un trombo en un pulmón antes de que llegara la ambulancia 27 minutos después.