Hace tan solo unos días salía a la luz la agresión a Antonio, un adolescente con parálisis cerebral, por parte de sus compañeros de instituto. Las imágenes, en las que se puede observar cómo lo vejan mientras él intenta escapar de ellos en su silla de ruedas, se hicieron públicas en 'El programa de Ana Rosa', donde su madre, Carmen, acudió para denunciar la situación. Durante la emisión del programa, el pasado miércoles, ella explicó que, pese a haber denunciado los hechos ante la Policía, su hijo seguía conviviendo en la misma aula con las personas que lo agredían.

Fue a raíz de esto que la Consejería de Educación de Cantabria activó el protocolo de acoso y que el Instituto de Enseñanza Secundaria Leonardo Torres Quevedo (Santander), donde ocurrieron los hechos, expulsó a los cuatro alumnos, de entre 16 y 17 años, durante cinco días (el máximo permitido por ley).

Posteriormente, la Fiscalía de Menores de Cantabria abrió diligencias de investigación contra los presuntos agresores y pidió, como medida cautelar, que no pudieran acercarse al menor en su domicilio, ni al centro educativo, ni comunicarse con él. También se investiga si previamente pudo haber otros episodios de agresión a Antonio.

No es un caso aislado

Lo que le ha sucedido a este adolescente no es un caso aislado. Ocho de cada diez alumnos con discapacidad han sufrido bullying, según el estudio Acoso y ciberacoso realizado por el Comité Español de Representantes de Personas con Discapacidad (CERMI) y la Fundación ONCE en 2023.

Inazio Nieva, quien también tiene parálisis cerebral y fue víctima de acoso escolar, está consternado. Hace 10 años pasó por lo mismo. "Me he sentido muy identificado. Es muy frustrante", comenta durante una llamada con la web de Informativos Telecinco. Sufrió bullying psicológico en su primer instituto por parte de sus compañeros y de una profesora. "Decía que me inventaba que tenía parálisis cerebral para sacar ventaja de la situación y me imitaba cuando hablaba", asegura.

En su segundo centro volvió a sufrir bullying, esta vez físico, por parte de varios compañeros. "A mí también me grabaron, como ha ocurrido con el chico de Santander", indica. "En mi caso, fue la madre de una agresora quien pasó el vídeo a la dirección. Y, a las horas, habían llamado a mis padres y activado el protocolo de acoso escolar. En este segundo caso, sí actuaron muy bien", afirma.

"Cuando avisaron a mis padres, yo realmente no sabía qué estaba pasando". Para entonces, Inazio ya había normalizado lo que le ocurría. "¿Cómo no has dado la voz de alarma?", le preguntó una profesora. "Fue la primera vez, en un año, que sentí que me trataban como víctima. Había asumido que aquello que me hacían era el precio que tenía que pagar por tener parálisis".

Los protocolos: ¿a la altura?

"Muchos profesores sí intentan hacer todo lo posible, pero muchas veces se topan con sus superiores que no les dejan actuar", explica Inazio. Y es que, aunque "existen protocolos, muchos centros educativos no los ponen en marcha porque tienen miedo de perder su reputación", reclama.

Además, cuenta que muchos de los alumnos que han recibido acoso son quienes finalmente tienen que abandonar el colegio. "Los protocolos flojean y, en muchos casos, siguen pasando 40 horas semanales en la misma clase que sus agresores. Esto es una salvajada".

A raíz de su vivencia, Inazio se ha convertido en divulgador de la parálisis cerebral en las redes sociales. "Me llegan comentarios en los que me agradecen dar voz a lo que muchos sufrimos. Esto no es algo de los 80, sigue pasando. Hemos evolucionado, pero queda mucho por hacer", remarca. "Públicamente se llegan a conocer muy pocos casos. La diferencia es que este vídeo se ha viralizado".

"¿Cómo os sentiríais si recibís esa paliza, vuestros agresores están tres días expulsados, se les abre un expediente disciplinario, pero tras esos días convivís con ellos bastantes horas semanales?", invita a reflexionar en un vídeo publicado en su perfil de Instagram, donde acumula 83,5 mil seguidores.

