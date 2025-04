Estas tres personas han comparecido en la vista junto a una docena más de testigos, como el maquinista, que contempló por el retrovisor a tres personas que salían "empujándose" del tren y al que le dio la sensación que aquello era una "cosa mutua", en una mañana en la que había "mucha niebla", extremo que no comparten otros testigos.

Lo ocurrido se enjuicia con jurado en la Sección Tercera y los dos implicados, en prisión provisional desde entonces, cuando tenían 19 y 20 años , se enfrentan a hasta trece años de cárcel que pide para ellos la fiscal por un delito de homicidio . La acusación particular, ejercida por familiares de la víctima, también aprecia omisión del deber del socorro, ya que ambos investigados se fueron cada uno a su casa sin auxiliar al agredido. Mientras, las defensas solicitan la libre absolución al entender que fue un accidente.

Y al igual que la anterior, ha señalado que la víctima acabó del andén en la vía por "el impulso" de las patadas que recibió, concluyendo así que no se cayó, sino que le tiraron. Estando ya sobre los raíles, apreció que respiró "tres o cuatro veces muy fuerte", hasta que dejó de hacerlo , sin reaccionar a ninguna señal (dio "palmadas" y le rozó la espalda con su bolso, estirándolo el asa de cadena desde el andén).

En este punto, ha indicado que había niebla y que él tiene miopía -aunque no usa gafas porque asegura que ve "bien"- y además es daltónico, con lo que confunde ciertos colores. Ante lo ocurrido, preguntó quién había caído a la vía en un chat de mensajes en el que estaba también su amigo procesado, que minutos después le escribió para saber cómo sabía eso y para pedirle que borrara esos mensajes, como así hizo.

Este testigo ha dicho del fallecido, que medía 1,8 metros, pesaba más de 70 kilos y trabajaba como cocinero, que era "alegre y vacilón" y que iba "bastante borracho" ese día, en el que el ambiente era de "buscar conflicto". Y de los dos encausados ha manifestado que no hubo "mala fe" pues "no son mala gente. No fue buscado, intencionado. Le podía haber pasado a cualquiera".