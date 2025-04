La abogada Carmen Balfagón explica los puntos clave del recurso presentado por la defensa de Daniel Sancho contra la cadena perpetua

La letrada, que colabora en la defensa del español, pide que haya una nueva vista en la que declaren nuevos testigos

La defensa de Daniel Sancho presentó el recurso contra la sentencia a cadena perpetua el pasado 26 de marzo

La defensa de Daniel Sancho presentó el pasado 26 de marzo el recurso de apelación contra la sentencia a cadena perpetua por el asesinato y el descuartizamiento de Edwin Arrieta en Tailandia. El documento se entregó después de siete meses de espera y cuenta con alrededor de 400 páginas. Para conocer los detalles del texto, el portal web de Informativos Telecinco ha conversado con Carmen Balfagón, una de las abogadas que ha participado en la elaboración del recurso.

Tal y como explica la letrada, que colabora en la defensa con Marcos García Montes y Ramón Chippirrás, uno de los puntos clave del recurso es que han solicitado que se repita el juicio: "Hemos pedido que se repita, claro. Queremos que se repita el juicio y que no sea el mismo tribunal". Los abogados de Daniel Sancho aseguran que confían en que el recurso pueda prosperar y que, en una nueva vista, se evalúen indicios que no se han atendido y se escuche la declaración de testigos que no fueron aceptados o no estaban en la lista de comparecientes.

Daniel Sancho fue detenido en Ko Pha Ngan y su juicio se celebró en la Corte Provincial de Koh Samui, que emitió la sentencia a cadena perpetua. Sin embargo, el tribunal encargado de revisar el recurso será el Tribunal de Apelaciones de Phuket, que podría pronunciarse en semanas, meses o algo más de un año. "Allí se revisarán las alegaciones", ha comentado Balfagón. A pesar de que el recurso prosperase, no se celebraría ninguna sesión judicial en ese tribunal. Debería asignarse otro. Y, como destaca la abogada, no quieren que sea el mismo que condenó a su representado.

Carmen Balfagón pide que haya medios de comunicación en caso de haber un nuevo juicio y que declare el jefe de los investigadores

Además, Balfagón destaca que le encantaría que, en caso de repetirse el juicio, pudieran estar presentes los medios de comunicación (en una sala con taquígrafos). "Que entren los medios. Nunca entendimos por qué no entraron. Se ha dicho que nos opusimos y no es así. No tenemos nada que ocultar", precisa la letrada. Otro punto clave del recurso es la solicitud de que puedan declarar en un nuevo "juicio público" testigos que no lo hicieron durante el juicio celebrado entre el 9 de abril y el 2 de mayo del año pasado. "Hay un testimonio muy importante como es el jefe de los investigadores. No sabemos por qué no se le citó", ha destacado la abogada.

Al parecer, este coronel de la policía tailandesa aparecía en una primera lista de comparecientes por parte de la defensa, pero no llegó a ser testigo. No obstante, participó en un documental difundido en una conocida plataforma en el que dijo que "el sospechoso no admitió" la planificación del crimen en primera instancia. El recurso destaca la ausencia de imágenes de esa declaración sobre la planificación, cuando había una norma vigente de las autoridades tailandesas para grabar en estas situaciones de forma obligatoria, según los letrados.

La abogada del español encarcelado en Tailandia: "Daniel nos ha pedido que hagamos el recurso y queremos que se repita el juicio"

En definitiva, Balfagón se ciñe a los intereses del hijo de Rodolfo Sancho y Silvia Bronchalo: "Daniel nos ha pedido que hagamos el recurso y queremos que se repita el juicio", ha apuntado la letrada, antes de destacar que el español está "indignado" por la sentencia que se emitió tras el juicio. Ellos mantienen que no hubo premeditación, como consideró el tribunal de Koh Samui, y que fue una muerte accidental. En el recurso también hacen mención a un cuchillo que se perdió como prueba (consideran que se rompió la cadena de custodia en el hotel en el que ocurrieron los hechos) y a las controversias de 'Big Joke' respecto al tórax del cirujano colombiano.

Con todo ello, pretenden revocar la sentencia a cadena perpetua por asesinato premeditado, descuartizamiento, ocultamiento del cadáver y destrucción del pasaporte de la víctima. Y es que los abogados de Daniel Sancho querían presentar el recurso de apelación antes de que acabase 2024, pero tuvieron que posponer su entrega durante meses por las traducciones que debían hacer, según han explicado. "Se ha tenido que trabajar mucho", ha subrayado Carmen Balfagón, que manifiesta su malestar por "las barbaridades que se han llegado a decir durante los últimos meses" sobre el caso.

La familia de Edwin Arrieta también presentó un recurso a mediados de marzo

La familia de Edwin Arrieta también presentó su propio recurso contra la sentencia impuesta a Daniel Sancho. Pidieron elevar la condena a pena de muerte por la "contundencia" de las pruebas policiales y la falta de arrepentimiento de Daniel Sancho.

Juan Gonzalo Ospina, uno de los abogados de la familia Arrieta, destacó en 'El Programa de Ana Rosa' recientemente que los familiares del cirujano colombiano asesinado en agosto de 2023 buscan un "hipotético" perdón y el pago de la indemnización. Una cifra que se fijó en 106.000 euros, a pesar de que se pidió 785.000 euros, y que ahora podrían querer aumentar al tener en cuenta los gastos que acarrean los seres queridos de la víctima tras su muerte. Habrá que ver qué ocurre con los recursos en los próximos meses.

