Bretón ha manifestado esta semana que acabó con sus hijos de forma deliberada por "venganza" y "odio" hacia su expareja, Ruth Ortiz , quien no quería continuar su relación sentimental con él en el momento del crimen. Su perfil sugiere muchas preguntas: ¿Es realmente un psicópata? ¿Qué rasgos presenta una persona que pudo matar a sus hijos de una forma tan brutal? La criminóloga Carmen Corazzini analiza en su libro 'Personas, bestias' (RBA Libros) el caso de este criminal y cómo puede funcionar su mente.

Eso sí, tal y como destaca la criminóloga, "hay que diferenciar mucho entre psicopatía o enfermedad mental", ya que "las enfermedades mentales, como la esquizofrenia, implican que muchos de los actos cometidos bajo una enfermedad o un brote psicótico, en el momento de los hechos, se deben a ilusiones y paranoias. Son actos patológicos". "Sin embargo, el psicópata no es un enfermo mental. De hecho, todavía se está divagando si la psicopatía es un trastorno o no. Porque el psicópata, aunque incluso de una manera genética pueda tener incapacidad para sentir empatía, culpa o arrepentimiento, igualmente sabe diferenciar perfectamente entre el bien y el mal. Y en el momento que diferencias entre el bien y el mal (como en el caso de Bretón), tus actos son fruto de un raciocinio, no de una enfermedad mental", agrega la periodista.