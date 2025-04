Según le afirma en la llamada al reportero de 'Tardear' Alejandro Rodríguez, ella "no sabe a dónde va a llegar todo esto". Por eso, por el momento prefiere no dar declaraciones públicas hasta que demuestre que este robo no tiene nada que ver con ella: "Cuando demuestre su inocencia, que va a ocurrir, hablará y de momento ella insiste en que va a dejar todo en manos de sus abogados y alejada del foco mediático" .

La última persona que pasó tiempo con el empresario mexicano durante la madrugada previa al robo es una amiga de la influencer, con quien ha podido hablar en exclusiva Alejandro Rodríguez. Esta mujer, cuyo nombre no ha sido revelado, fue interrogada por la policía pero después nada más se supo. El reportero ha querido saber de primera mano cómo se encuentra a día de hoy: "Genial, todo bien la verdad. Gracias por preguntar". Sin embargo, no quiere hablar sobre el tema: "No voy a contestar nada. He cogido porque pensaba que eras otra persona, lo siento". En cuanto a su relación con Marta Hermoso, también se niega a responder: "No, es que no voy a decir nada, la verdad". Su relación con todo esto también es "ninguna". "Si fuera así ya lo sabrías, pero no", asegura.