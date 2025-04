Se busca a un hombre que siembra el pánico en Aguadulce, Sevilla: "Son armas de guerra"

Tras varios juicios con algunos de sus agredidos, el hombre sigue sin ser detenido, ante lo que Mari agregaba: "No sabemos qué es lo que tiene que pasar para que actúen". Aguadulce es un pueblo tranquilo que no supera los 2.000 habitantes, sin embargo, los vecinos no saben qué hacer: "Tenemos mucho miedo, es más, tememos por nuestras vidas porque no es normal", agregaba Mireia.