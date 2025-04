El hombre confesó el asesinato de su propia madre a los agentes de la Policía Local

'Vamos a ver' ha hablado con una vecina que afirma que siempre tenían problemas con la madre y el hijo

Investigan la muerte de una mujer a manos de su hijo tras hallarlo con un hacha en la calle en Málaga

El pasado 23 de abril, un hombre de 46 años fue detenido en el barrio de Los Prados, en Málaga, acusado de matar y de decapitar a su madre. Él mismo fue quien confesó los hechos ante los agentes de la Policía Local, además, aseguró que escuchaba "voces" que le habrían mandado que matase a su madre.

Para conocer más a fondo el terrible suceso, 'Vamos a ver' se ha trasladado hasta el lugar de los hechos y hemos hablado en directo con María José, vecina de la la misma calle, que conoce a la perfección a la familia implicada en el suceso.

La vecina del detenido explica detalladamente cómo era la convivencia entre madre e hijo: ''La relación era mala, no, fatal. Ellos siempre estaban peleándose, siempre discutiendo, ya no era él, lo mismo él que ella. Ella estaba con todos los vecinos igual, por aquí no podía venir nadie''.

Y afirma que los vecinos vivían un infierno: ''Cuando él salió de la cárcel esto fue a más, aquí en la calle ya no podíamos más con esta situación'', y continúa: ''Él era drogadicto el pobre, por decirle algo. Él necesitaba dinero y de todo, pedía dinero, si ella no tenía o no se lo dama, se la formaba''.

''Llevábamos dos semanas que era mucho más, a ella es verdad que llevábamos una semana sin verla por la calle. En Semana Santa la policía vino casi todos los días, ella les llamaba a cada instante'', añade María José.