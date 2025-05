La familia de Marta del Castillo lleva más de 16 años con dolor por la pérdida de su hija y por no haber podido encontrar su cuerpo a pesar de todas las búsquedas oficiales y extraoficiales . En una entrevista con Cruz Sánchez de Lara en un nuevo programa de ‘Madres: voces desde el alma’ de Mitele PLUS , su madre, Eva Casanueva, reconoce que siempre deja la luz de la cocina encendida , "para que sepa que estamos aquí", pero a día de hoy lo que siente es “ aceptación ” y no cambiaría su vida , porque nadie le va a quitar los 17 años que tuvo a su hija.

“Ella nos hizo muy felices y nosotros le hicimos muy feliz a ella, pero sí que es verdad que si volviéramos a revivir sabiendo lo que sabemos, cuántas veces nos hemos imaginado ese momento, ¿no? ¿Qué nos depararía la vida?, ¿qué hubiéramos cambiado?, ¿qué hubiera cambiado de decirle a mi hija Marta: no salgas con tus amigos, vente a ver a tu tío, que le han operado de la rodilla, vente con nosotros? No sé, no puedes evitar el destino, no puedes evitar a lo mejor que hubiera conocido a Miguel Carcaño, no lo sé, pero ,por supuesto, pasaría por lo mismo, pasaría por tener a Marta como hija, aunque la perdiera con 17 años”, reflexiona.