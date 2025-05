Más de 16 años después de la desaparición de Marta del Castillo, la luz de la cocina de su casa sigue encendida, "para que sepa que estamos aquí". Su madre, Eva Casanueva, asegura que está en una fase de "aceptación", pero sigue sin poder perdonar a mucha gente. En un nuevo programa de ‘Madres: voces desde el alma’ de Mitele PLUS, confiesa a Cruz Sánchez de Lara que no vive con odio. “El odio no está dentro de mí, pero no puedo perdonar”.