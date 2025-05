Joaquín Prat, indignado con el caso Marta del Castillo: "Le dieron una coartada a esta gentuza"

Más de 16 años después de la muerte de Marta del Castillo, cuyo cadáver sigue sin aparecer, Eva cuenta que la luz de la cocina en su hogar permanece encendida, "para que sepa que seguimos aquí". Su madre afirma estar en una etapa de "aceptación", aunque admite que aún le cuesta perdonar a muchas personas. En una nueva entrega del programa 'Madres: voces desde el alma' de 'Mitele PLUS', le confiesa a Cruz Sánchez de Lara que no vive con rencor: "El odio no está dentro de mí, pero no puedo perdonar".