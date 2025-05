Han pasado más de 16 años desde que Marta del Castillo desapareciese . Desde entonces, su familia no ha parado de luchar por encontrar su cuerpo , pero tras procedimientos judiciales, numerosas búsquedas oficiales y extraoficiales e informes periciales aún no saben ni qué ocurrió realmente ni dónde está. En un nuevo programa de ‘Madres: voces desde el alma’ de Mitele PLUS , Eva Casanueva , madre de Marta del Castillo , abre su corazón como nunca a Cruz Sánchez de Lara.

Preguntada sobre ello por Cruz de Lara, Eva Casanueva explica que, en realidad, la idea fue de su marido, Antonio del Castillo , la cabeza visible de la familia desde la desaparición. Tras lo ocurrido con Marta del Castillo, recuerda que no paraba de entrar y salir gente de su casa, pero luego “llegó un momento en el que por la noche ya no había gente en casa, éramos los cuatro que quedábamos” fue entonces cuando “Antonio dijo: ‘Esta luz se tiene que quedar encendida para que Marta sepa que estamos aquí’”.

Allí pasaron un mes y medio, porque ella estaba “en la cama sedada” hasta que “llegó el momento en el que mi marido me dijo: ‘Eva, tienes que salir de esa cama porque tienes otras dos hijas más’. Fue un chispazo y me costó muchísimo trabajo”, pero “tenía que criarlas”. “No quería que nunca ellas pensaran o me echaran en cara que no las eché cuentas porque solamente tenía vida para Marta”, expresa.