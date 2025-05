Nuria Morán 28 MAY 2025 - 14:07h.

Habla la madre acusada de secuestrar a su hijo: “No se lo voy a entregar a ese señor porque no ha habido justicia"

El pequeño Bernardino, de cuatro años, se encontraba con su madre y su abuela materna, a las que han detenido

Bernardino, un niño de cuatro años que llevaba desaparecido desde el pasado sábado 3 de mayo en la localidad murciana de Molina de Segura, ha aparecido tras presuntamente llevar retenido desde ese día por su madre y su abuela materna, las cuales han sido detenidas por la sustracción del menor.

'Vamos a Ver' hablaba hace unos días con el padre de este pequeño, que se mostraba abatido y denunciaba que se encontraría retenido por su madre. Así ha sido y ahora el menor ya se encuentra en casa.

La madre y la abuela de este pequeño de cuatro a ños se le llevaron a Bélgica y, en colaboración con la policía de este país, consiguieron intervenir teléfonos y coche y ambas han sido detenidas en , aunque finalmente se vieron obligadas a regresar a España y han sido detenidas en Cataluña, donde se vieron obligadas a regresar.

Desde el momento de la desaparición, la Policía centró la investigación en el entorno familiar, especialmente debido a que los progenitores mantenían una orden de alejamiento entre ellos. Uno de los elementos clave fue la identificación de un vehículo Citroën C3, propiedad de la madre, que sirvió para trazar su recorrido.

Este miércoles 28 de mayo hemos podido hablar con Bernardino, padre del niño, que ha mostrado su alegría tras recuperar a su hijo: "Tengo el mayor regalo que podía tener en mi vida, estar con mi hijo. Cuando fui a la comisaría lo primero que me dijo fue "papá, gracias por salvarme la vida. Sabía que me estabas buscando con la policía".

"No tiene perdón lo que han hecho con el niño. Ella es la que me ha agredido a mí y tiene una sentencia de casi ocho meses de prisión a la que se va a sumar lo que ha hecho ahora. Solo miente. Yo se le entregué en perfectas condiciones, pero luego empezó a decir cosas. El caso se archivó y me dieron la razón", ha contado Bernardino al ser preguntado por las declaraciones de su expareja y madre del pequeño en este mismo programa.

"Me le han entregado en unas circunstancias lamentables. Estaba de cualquier manera, sin higiene, ha bajado mucho peso, está débil y la piel la tiene pálida", ha denunciado en directo.