Tras las últimas informaciones sobre Miguel Carcaño, asesino de Marta del Castillo, los padres de la joven sevillana han estado en 'El Programa de Ana Rosa'

Después de 16 años buscando el cadáver de su hija y a falta solamente de cinco años para que Miguel Carcaño, el único procesado por su asesinato, salga en libertad, los padres de Marta del Castillo han sufrido un nuevo varapalo al enterarse de que Carcaño habría disfrutado de privilegios en la cárcel debido a la relación especial que habría mantenido con una funcionaria de Herrera de la Mancha.

Horas después de que el programa 'Código 10' diese esta información sobre el asesino de Marta, Eva Casanueva y Antonio del Castillo, sus padres, han estado en directo en 'El Programa de Ana Rosa' donde, una vez más, han mostrado su indignación con todo lo que rodea al asesinato de su hija.

"Sentimos todavía más rabia e impotencia de pensar que esta persona puede tener este tipo de privilegios en la cárcel", ha dicho Eva. Sobre si tienen constancia de que se ha abierto una investigación al respecto, el padre de Marta ha dicho: "Dicen que sí. Yo he estado hablando hace un momento con mi abogada y ella va a pedir una investigación y depurar responsabilidades".

"Se está investigando y creo que lo del teléfono es fácil porque se puede saber a nombre de quién está esa tarjeta. Nos ha sorprendido, pensaba que no tenía tantos privilegios, que estaba incomunicado con el exterior y que iba a ser un analfabeto tecnológico cuando saliera, peo ya veo que no. Yo sé el nombre de la funcionaria y que la están investigando, pero lo único que han hecho hasta ahora es cambiarla de módulo y a él incomunicarle un mes", ha añadido Antonio del Castillo.

Eva Casanueva tiene claro que nunca podrá perdonar al asesino de su hija Marta: "Tú puedes matar a una persona en un acto involuntario, pero lo que se ha hecho con mi hija ha sido un acto criminal con letras mayúsculas. Han matado a una niña, han ocultado su cuerpo y luego no dices dónde está. El sufrimiento al que nos tiene sometido va a ser de por vida y no creo que diga nada".

Sobre su reunión con Miguel Carcaño en la cárcel, Antonio del Castillo ha contado: "Yo fui con el no por delante. Consigo que me reciba e intento buscar dónde me dijo. Creo que sabe donde está Marta porque la policía me dice que una persona que mata a otra siempre sabe dónde está el cuerpo porque es algo que no puede olvidar".

