Miguel Salazar Madrid, 28 MAY 2025 - 17:10h.

Tras ganar dos concursos y ser candidata a Miss Universo, Claudia Calvo decidió apartarse del mundo de los concursos de belleza

Esther Arroyo habla de la cara B de los concursos de belleza: "Una compañera me robó toda mi ropa"

Compartir







Claudia Calvo, una joven que llegó a ser 'Miss Teenager' en 2021 y 2022, ha sacado a la luz en 'Tardear' la cara oculta de los concursos de belleza. Ha decidido romper si silencio después de pasar por todo tipo de situaciones en las competiciones: desde llevar un corsé de hacero hasta sufrir un trastorno de la conducta alimentaria por los estrictos controles a los que era sometida.

"Pesaba 53 kilos y se me repetía lo gorda que estaba"

"Me hicieron sentir como una prostituta", desvela. El lado 'oscuro' de los concursos de 'misses' es algo bien sabido en la actualidad. Sin embargo, vemos con el caso de Calvo que la tónica sigue sin tener apenas variaciones. La joven asegura que su participación en 'Miss Teenager' pasó de ser un sueño a una auténtica pesadilla.

"Pesaba 53 kilos y se me repetía lo gorda que estaba", denuncia. Claudia Calvo señala que, por fuera, es todo "muy bonito" pero que una vez dentro las personas que dirigen el concurso te introducen en "algo que no sabes". "Tenía que mandar fotos de la comida en la báscula", manifiesta.

Quizás el dormir con tacones fue una de las cosas que más sufrió dentro del mundo de los concursos de belleza. Pasaba 12 horas sin bajarse de unos tacones y, cuando llegaba a su cama, decidía no quitárselos porque sino al volver a ponérselos le iba a complicar más sus día a día. "Una 'miss' no se queja, no te puedes quejar", apunta.

Así decidió huir de los concursos de belleza

"Te hacen creer que eres una princesa", agrega. Claudia Calvo destaca que estuvo llevando incluso hasta una faja con 47 balas de acero. "La llevaba para corregir la postura y para que el estómago no se hinchase", detalla.

Además, cuenta que llegó incluso a cuidar a los niños de las personas que dirigían el concurso. "Se nos incitaba al aborto en caso de quedarnos embarazadas", añade. Echando la mirada atrás, la entrevistada reconoce que el mundo en el que estaba "es muy triste". "Desarrollé un TCA, y a partir de ahí mi madre me dijo: 'ya no más'", denuncia.