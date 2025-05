Mónica Pont, pillada besándose con un chico: “Es ruso y es un buen amigo”

TardeAR 27 MAY 2025 - 20:12h.

‘Tardear’ sorprendía a Mónica con la portada de la revista ‘Diez minutos’ en exclusiva donde aparece ella besándose con un chico

Mónica Pont se enfrenta en 'Tardear' al conflicto abierto con su familia: "Hay poco amor y mucho tema económico"

‘Tardear’ anunciaba al comenzar el programa que uno de los colaboradores del programa había encontrado el amor. Antes de terminar el programa, se anunciaba que la protagonista de la noticia no era otra que Mónica Pont.

La colaboradora reaccionaba en directo en el plató de ‘Tardear’. “Estos siete años que llevo sola he aprendido a quererme, he aprendido a estar sola y, ahora, para mí no vale cualquiera… cada uno de los hombres con los que he estado me ha enseñado a ser la persona que soy ahora y ahora veo el amor de otra manera, he crecido como persona, como mujer y he aprendido a quererme a mí misma”, comenzaba diciendo emocionada.

‘Tardear’ sorprendía a Mónica con la portada de la revista ‘Diez minutos’ en exclusiva donde aparece ella besándose con un chico. “El gran amor de mi vida es rubio, mide un metro noventa y cinco, tiene 21 años y es mi hijo”, aseguraba la colaboradora intentando tirar balones fuera.

Mónica Pont, tras la insistencia de los compañeros, se sinceraba en el plató de ‘Tardear’: El fin de semana pasado me fue sola a Ibiza, de jueves a domingo, allí quedé con varios amigos, no son españoles… este chico es ruso y es un buen amigo”.