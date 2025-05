Queda en libertad la madre detenida por la sustracción de su hijo en Murcia

El programa ha hablado en directo con la madre del menor

Localizan al menor desaparecido en Murcia y detienen a su madre y a su abuela: "Mi hijo me ha dado las gracias por salvarle la vida"

Bernardino, un niño de cuatro años, llevaba desaparecido desde el pasado sábado 3 de mayo en Molina de Segura, Murica. El menor apareció tras, presuntamente, llevar retenido desde ese día por su madre y su abuela materna, quienes fueron detenidas por la sustracción del menor.

Tras ser puestas en libertad, 'Vamos a ver' ha hablado en directo con la madre y los abuelos maternos del menor. La entrevistada quiere explicar las razones de por qué se llevó a su hijo porque, según afirma, todas las acusaciones que está haciendo el padre del niño ''son falsas''.

''Siempre he estado pendiente de mi hijo, siempre he cuidado de mi hijo. Él siempre me ha maltratado, me pegó un puñetazo en la cabeza, no fui al médico por eso no tengo parte médico. Me quedé cuidando de mi hijo y él iba a pegar a mi hijo, le di un bocado pero nunca fue en agresión, fue en defender a mi hijo porque él siempre nos ha pegado'', explica la madre del menor.

Denuncia públicamente los malos tratos del padre: ''Tengo vídeos de cuando era más pequeño mi hijo, él siempre nos ha maltratado. Por eso no me separaba de él, por miedo de lo que le vaya a pasar a mi hijo. Mi hijo me ha dicho 'mamá, papá me pega'. Cuando le vi el ojo morado después de 15 días sin saber de mi hijo llamaba a todo el mundo y nadie me decía nada''.

La madre del menor cuenta que llevó a su hijo al médico e indica que la doctora hizo un parte al juzgado después de que su hijo que confirmase que su padre le había pegado. Pero explica que el caso fue archivado aunque tuviese pruebas.

''Lo que he hecho ha sido proteger a mi hijo. Me han privado ver a mi hijo, no sé qué va a pasar, necesito ayuda, no sé dónde acudir para protegerle'', añade, y explica que a la abuela del niño la agrede y ''la trata súper mal''. ''Tengo mucho miedo, él siempre me amenazó, es cazador tiene armas en casa y temo por la vida de mi hijo. Hicieron un pozo y tengo miedo hasta de que entierren a mi hijo ahí'', cuenta, entre lágrimas.

Además, cuenta que le dan la custodia al padre porque ''tiene amistades'': ''Policías, tiene amistades, el policía hace un oficio diciéndole a la jueza 'Andrea es la más peligrosa, él no es malo, él es bueno''.

Hablamos con el padre de Bernardino: ''Mi hijo me ha dado las gracias por salvarle la vida"

El pasado miércoles, el programa pudo hablar con el padre del menor, que se mostraba feliz tras recuperar a su hijo: "Tengo el mayor regalo que podía tener en mi vida, estar con mi hijo. Cuando fui a la comisaría lo primero que me dijo fue "papá, gracias por salvarme la vida. Sabía que me estabas buscando con la policía".