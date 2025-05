Joaquín Prat, emocionado tras conocer en persona a la madre del pequeño Gabriel

Nuria Morán 29 MAY 2025 - 12:42h.

Patricia Pérez, madre del niño asesinado por Ana Julia Quezada, se sienta por primera vez en un plató de televisión

Patricia Ramírez se emociona con el reconocimiento de Joaquín Prat de su situación y hace un llamamiento: “Se nos ningunea”

Después de que Patricia Pérez, madre del pequeño Gabriel, se emocionase durante una conexión telefónica en directo con el reconocimiento de Joaquín Prat de su situación, este jueves 29 de mayo ha decidido acudir al plató de 'Vamos a ver' para conocer al presentador y dar una de sus entrevistas más personales.

Antes de emitir la entrevista a la madre del pequeño asesinado a manos de Ana Julia Quezada, Joaquín Prat ha conectado en directo con 'El Programa de Ana Rosa' para contar cómo ha sido su emotivo encuentro y qué ha sentido a poder abrazar a esta valiente mujer.

Patricia Pérez, la madre del niño asesinado por Ana Julia Quezada, ha elegido 'Vamos a ver' para sentarse por primera vez en un plató de televisión

Joaquín Prat se ha mostrado realmente emocionado tras conocer a Patricia: "Vengo con la carne de gallina. Acabo de conocer en persona a mujer que es menudita, pero desprende fortaleza y valentía al mismo tiempo que fragilidad y vulnerabilidad. Pero viene con ganas de construir, es una palabra que ha mencionado durante la conversación que hemos tenido, de transformar la peor tragedia que una madre o padre pueden tener en su vida en algo positivo. Quiere construir para que todos aquellos y aquellas que sean víctimas de asesinos a sangre fía como lo fue Ana Julia vean satisfechas sus demandas".

Joaquín Prat ha continuado: "No termina el proceso cuando el asesino es sentenciado si en prisión se pega la vida padre" . El presentador se ha mostrado agradecido con el gesto que ha tenido Patricia Pérez con 'Vamos a ver': "Es la primera vez que se sienta en un plató. No sé por qué nos ha elegido a nosotros, pero me ha dicho que se lo planteamos hace dos días y no se lo pensó porque sintió que tenía que sentarse y que era el momento".

"Ella se ha empapado el estatuto de las víctimas, que no se cumple, ha separado todas las sentencias del Tribunal Europeo de Derechos Humanos relativas a casos como este, y sienta que no se está respetando a las familias cuando se vuelve a revictimizar a la víctima", ha añadido Prat.

Antes de despedirse de Ana Rosa Quintana, Joaquín Prat le ha lanzado un mensaje: "Tienes que conocerla y tenerla cara a cara. Es impresionante y pone la carne de gallina estar con Patricia y escucharla. Solo con el abrazo que me ha dado esta mañana ya estoy... Uno no sabe ya muy bien si es periodista o si se va a sentar con una amiga o con una persona especial", ha dicho muy emocionado.