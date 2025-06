Nagore Robles, Adara Molinero, Marta Peñate, Oriana Marzoli: algunas de las influencers que promocionaron la agencia de viaje fraudulenta

Anna Ferrer Padilla advierte sobre una estafa que están haciendo a su nombre: "Mucho cuidado"

Compartir







Este fin de semana, las redes sociales ardían tras descubrirse que una agencia de viajes promocionada por distintas influencers españolas era fraudulenta. Cientos de usuarios han sido estafados y han perdido miles de euros en viajes fantasma.

Nagore Robles, Teresa Andrés, Teresa Bass, Marina García, Adara Molinero, Claudia Martínez, Marta Peñate, Estela Grande y Oriana Marzoli son algunas de las influencers más conocidas que hicieron publicidad de esta estafa sin saberlo.

Alejandra fue una de las víctimas de esta estafa y nos ha contado en 'El programa de Ana Rosa' cómo se creyó esta estafa: “Al ver que varias influencers contaban lo mismo. Yo supuse que este tipo de promociones en masa pasan un filtro legal”, explicaba.

Actualmente, la página web de la falsa agencia de viajes ha desaparecido dejando a cientos de víctimas de la estafa. Las influencers que hicieron la promoción han borrado las publicaciones y, algunas de ellas, están intentando ayudar a sus seguidores a poner solución a esta estafa.

“Alguna influencer decía que lo había probado”

La afectada por este engaño reconocía que “alguna influencer” afirmaba haber probado la web fraudulenta y que estaban seguras de que era algo “de fiar”. Alejandra se quejaba de las agencias de representación de estas creadoras de contenido: “Las agencias ni han pedido los datos de la empresa, ni han comprobado que sea una empresa real”.

Canal de Whatsapp de Telecinco

“He pagado 1.000 euros”

Ana Rosa le ha preguntado a la víctima cúanto dinero había pagado por un supuesto viaje a Nueva York: “He pagado 1.000 euros. Me iba en septiembre”, reconocía Alejandra.

También nos contaba que ninguna de las agencias de las influencers se había puesto en contacto con ella, a excepción de Marta Peñate, para facilitarle los datos para poder denunciar e intentar recuperar el dinero: “Voy a poner la denuncia para ver si el banco me devuelve el dinero, pero no me prometen nada”, explicaba.

Toda la actualidad de Telecinco en Google News

Alejandra ha afirmado que le gustaría denunciar también a las agencias de representación de las influencers: “La actuación de las agencias deja mucho que desear. No se puede quedar así el tema, hay mucha gente estafada”.